Чем обернётся внедрение программы для предсказания митингов в России

Инициатива Ростеха очень напоминает мне сюжет фильма «Кладбище домашних животных». Если бы главный герой решил написать программу, способную прогнозировать сбивание кошек на дорогах. Звучит интересно и современно, однако за всеми кошками на всех дорогах ни одна программа никогда не уследит. А даже если уследит, кошка, которой запрещают гулять, начинает вести себя очень непредсказуемым образом. Что, в дальней перспективе, может дать очень неожиданные результаты, и нужно будет писать программу, прогнозирующую новые модели кошачьего поведения. А это огромный ресурс. Ящик Пандоры в ящике Пандоры в ящике Пандоры. А внутри Гидра, беременная Гидрами. И в конце этого пути встанет вопрос — а стоила ли игра свеч? Ведь желание «погулять» — это верхушка айсберга.