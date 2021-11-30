Наука и технологии
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Чем обернётся внедрение программы для предсказания митингов в России

Мнение эксперта
Сегодня стало известно, что в России разрабатывают программу, которая смогла бы предсказывать «массовые беспорядки», митинги и другие формы гражданской активности. Так власти хотят научиться предотвращать неприятности. Медиатехнолог, основатель креативного агентства My Duck’s Vision Юрий Дегтярев рассказал Ferra.ru, чем может обернуться внедрение такой программы.
Чем обернётся внедрение программы для предсказания митингов в России

Инициатива Ростеха очень напоминает мне сюжет фильма «Кладбище домашних животных». Если бы главный герой решил написать программу, способную прогнозировать сбивание кошек на дорогах. Звучит интересно и современно, однако за всеми кошками на всех дорогах ни одна программа никогда не уследит. А даже если уследит, кошка, которой запрещают гулять, начинает вести себя очень непредсказуемым образом. Что, в дальней перспективе, может дать очень неожиданные результаты, и нужно будет писать программу, прогнозирующую новые модели кошачьего поведения. А это огромный ресурс. Ящик Пандоры в ящике Пандоры в ящике Пандоры. А внутри Гидра, беременная Гидрами. И в конце этого пути встанет вопрос — а стоила ли игра свеч? Ведь желание «погулять» — это верхушка айсберга.

Юрий Дегтярев
Основатель креативного агентства My Duck’s Vision

Стоит отметить, что другие эксперты уже тоже выразили скепсис по отношению к планируемой программе. Директор по развитию веб-технологий Artezio Сергей Матусевич заявил, что неясно, на каких данных будет проводиться обучение модели, которая будет давать рекомендации к действию правоохранительных органов. Пока в мире нет подобных готовых технологий, которые можно легко перенести в Россию.

Источник: Ferra.ru
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