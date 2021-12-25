Чем опасен бесплатный Wi-Fi в отелях

Мнение специалистов приводит «РИА Новости». Главная претензия экспертов к бесплатному Wi-Fi — общедоступность сетей. Такие сети легко взламываются мошенниками. Поэтому через интернет в отеле не стоит заходить на сайты, содержащие конфиденциальные данные, в личные кабинеты в соцсетях, а также не стоит делать покупки по карте. В целом, лучше избегать посещения любых страниц, где требуется ввод пароля. Хакеры, которые находятся в той же сети, могут его украсть и получить доступ к учётным записям удалённо.

Чтобы спокойно заходить в любые сети и не думать о злоумышленниках, следует использовать VPN, чтобы зашифровать все данные, проходящие через Wi-Fi, говорят эксперты.