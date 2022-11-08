Чем опасен для женщин TikTok

Такие ролики обычно помечаются хэштегом #Fitspiration. Учёные решили узнать, как данные видео влияют на восприятие женщинами своей внешности.

Исследовательская группа набрала 120 женщин в возрасте от 17 до 25 лет. Участницы экспериментальной группы должны были посмотреть 10 минут видеороликов TikTok о фитнесе. Контрольная группа смотрела контент TikTok об искусстве.

Результаты показали, что при просмотре роликов о фитнесе участницы с большей вероятностью стали сравнивать свою внешность с другими, а их настроение стало более негативным.