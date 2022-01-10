Чем опасен лишний вес при COVID-19

Эксперименты учёных показали, что SARS-CoV-2 может инфицировать адипоциты — основной тип клеток жировой ткани. Заражение коронавирусом жировых клеток повышает активность медиаторов воспаления.

В зоне особо риска в этом ситуации находятся внутренние органы, окружённые жировой тканью. Поэтому в опасность развития тяжёлого течения COVID-19 может быть не только у людей с видимым лишним весом, но и тех, у кого есть абдоминальное ожирение.

Учёные предположили, что целенаправленное подавление воспаления в жировой ткани может улучшить результаты у пациентов с COVID-19.