Чем опасен лишний вес при COVID-19

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Чем опасен лишний вес при COVID-19Может ухудшить ситуацию
Учёные сообщили, что ожирение может быть фактором длительного COVID-19. Дело в том, что коронавирус может активно размножаться в жировой ткани человека, провоцируя повышенный уровень воспаления и приводя к цитокиновому шторму.
Эксперименты учёных показали, что SARS-CoV-2 может инфицировать адипоциты — основной тип клеток жировой ткани. Заражение коронавирусом жировых клеток повышает активность медиаторов воспаления.
В зоне особо риска в этом ситуации находятся внутренние органы, окружённые жировой тканью. Поэтому в опасность развития тяжёлого течения COVID-19 может быть не только у людей с видимым лишним весом, но и тех, у кого есть абдоминальное ожирение.
Учёные предположили, что целенаправленное подавление воспаления в жировой ткани может улучшить результаты у пациентов с COVID-19.
Источник: Известия