Чем опасен улучшенный перехватчик МиГ-31 для стран НАТО

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Чем опасен улучшенный перехватчик МиГ-31 для стран НАТОПоясняют эксперты
Зарубежные эксперты прокомментировали возможности модернизированного российского перехватчика МиГ-31. Они считают, что этот самолёт станет предупреждением России для стран НАТО.
Авторы отметили, что истребители МиГ-31 обладают рядом серьёзных преимуществ, а их модернизация только усилит это. Поэтому заявление Москвы об улучшении самолёта насторожило западные страны.
Отмечается, что МиГ-31 поставил несколько мировых рекордов, в том числе по скорости и высоте полёта.
Модификация МиГ-31БМ получит новейшее радиолокационное оборудование и современное вооружение. Эксперты считают, что эффективность перехватчиков увеличится втрое. Утверждается, что модернизированные МиГ-31 смогут перехватывать любые самолёты оппонентов, а также крылатые ракеты. Поэтому данные самолёты и вызывают опасения у стран НАТО. Заявление России о модернизации — хитрый ход, заключают авторы.
Источник: ПолитЭксперт