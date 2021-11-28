Чем опасен улучшенный перехватчик МиГ-31 для стран НАТО

Авторы отметили, что истребители МиГ-31 обладают рядом серьёзных преимуществ, а их модернизация только усилит это. Поэтому заявление Москвы об улучшении самолёта насторожило западные страны.

Отмечается, что МиГ-31 поставил несколько мировых рекордов, в том числе по скорости и высоте полёта.

Модификация МиГ-31БМ получит новейшее радиолокационное оборудование и современное вооружение. Эксперты считают, что эффективность перехватчиков увеличится втрое. Утверждается, что модернизированные МиГ-31 смогут перехватывать любые самолёты оппонентов, а также крылатые ракеты. Поэтому данные самолёты и вызывают опасения у стран НАТО. Заявление России о модернизации — хитрый ход, заключают авторы.