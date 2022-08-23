Чем опасен замороженный йогурт

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Чем опасен замороженный йогуртА ведь он такой вкусный
Замороженный йогурт может казаться хорошим способом охладиться в жаркий летний день. Однако исследование показало, что чрезмерное употребление таких нежирных молочных продуктов повышает риск развития болезни Паркинсона.
Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения Чана говорят, что употребление трёх или более порций нежирных молочных продуктов в день повышает риск болезни Паркинсона.
Авторы пришли к такому выводу после изучения огромного количества данных за период в 25 лет. Были использованы опросы и информация о здоровье более 80 000 женщин и 48 000 мужчин. У 1036 участников была диагностирована болезнь Паркинсона во время исследования.
Изучая, какие молочные продукты потребляли участники — всё, от сливочного масла до молока и йогурта — исследователи пытались найти связи. Оказалось, что люди, которые потребляли не менее трёх порций нежирных молочных продуктов в день, на 34% чаще страдали болезнью Паркинсона.