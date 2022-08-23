Чем опасен замороженный йогурт

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения Чана говорят, что употребление трёх или более порций нежирных молочных продуктов в день повышает риск болезни Паркинсона.

Авторы пришли к такому выводу после изучения огромного количества данных за период в 25 лет. Были использованы опросы и информация о здоровье более 80 000 женщин и 48 000 мужчин. У 1036 участников была диагностирована болезнь Паркинсона во время исследования.

Изучая, какие молочные продукты потребляли участники — всё, от сливочного масла до молока и йогурта — исследователи пытались найти связи. Оказалось, что люди, которые потребляли не менее трёх порций нежирных молочных продуктов в день, на 34% чаще страдали болезнью Паркинсона.