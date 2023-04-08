Чем опасно высокое кровяное давление в 30 лет

Исследователи сравнили результаты МРТ мозга у пожилых людей, которые имели высокое давление в возрасте от 30 до 40 лет, с теми, у кого было нормальное давление. Они обнаружили, что группа с высоким давлением имела значительно меньший объём мозга в некоторых регионах и худшее состояние белого вещества. Оба фактора ассоциируются с деменцией.

Исследование также показало, что негативные изменения в мозге в некоторых регионах были сильнее у мужчин. Учёные полагают, что различия могут быть связаны с защитным действием эстрогена до менопаузы.