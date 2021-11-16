Чем опасны для человечества обычные антисептики

Особенно учёные беспокоятся об устойчивости к антибиотикам следующих бактерий: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter species. Если пациент с ослабленным иммунитетом контактирует с ним, это может привести к пневмонии, сепсису и другим инфекциям. Против таких патогенов используют антибиотики аминогликозиды.

Учёные протестировали, как бензалкония хлорид — антисептическое средство, которое используется в большом количестве продуктов, — действует на аминогликозиды и вышеперечисленные патогены. Оказалось, что бензалкония хлоридможет не только препятствует действию аминогликозидных антибиотиков, но и способствует развитию резистентных бактерий.