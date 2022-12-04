Чем опасны для здоровья остатки средств для посудомоечных машин

К сожалению, не во всех посудомоечных машинах есть дополнительный цикл для удаления остатков ополаскивателя. То есть после такой мойки на посуде могут остаться остатки веществ.

Учёные решили проверить, как эти вещества влияют на человека. Они использовали кишечные органоиды и клетки кишечника человека на микрочипах. Оказалось, что высокие дозы ополаскивателей уничтожают эпителиальные клетки кишечника, а низкие — делают его более проницаемым. Кроме того, может происходить активация нескольких генов и клеточных сигнальных белков, вызывающих воспалительные реакции. За эту реакцию отвечают этоксилаты спирта.