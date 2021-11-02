Чем опасны для здоровья воздухоочистители

Чем опасны для здоровья воздухоочистителиОбъясняют американские учёные
Учёные из Массачусетского технологического института изучили четыре различных модели воздухоочистителей. Выяснилось, что некоторые из них практически не справлялись с очищением воздуха, при этом воспроизводимый устройствами воздух мог содержать летучие органические соединения (ЛОС) и/или побочные продукты окисления, часть которых вредна для человека. Результаты исследования опубликованы в издании Environmental Science and Technology Letters.
Для проведения эксперимента учёные приобрели четыре воздухоочистителя стоимостью от 65 до 400 долларов. Устройства оснащались технологиями физической и химической очистки. Затем они поместили оборудование в специальную камеру, в которой они очищали воздух от двух видов ЛОС: толуола и лимонена.
Оказалось, что из четырёх аппаратов спустя 60-90 минут лишь два удалили оба ЛОС, а оставшиеся два - только лимонен. То есть скорость очищения у устройств тоже различалась, причём существенно. Кроме того, были обнаружены образовавшиеся в процессе очищения химические соединения, в том числе формальдегид и ацетон.
Известно, что воздействие некоторых ЛОС может вызвать рак или нарушения функции лёгких, печени или почек.