Чем опасны для здоровья воздухоочистители

Для проведения эксперимента учёные приобрели четыре воздухоочистителя стоимостью от 65 до 400 долларов. Устройства оснащались технологиями физической и химической очистки. Затем они поместили оборудование в специальную камеру, в которой они очищали воздух от двух видов ЛОС: толуола и лимонена.

Оказалось, что из четырёх аппаратов спустя 60-90 минут лишь два удалили оба ЛОС, а оставшиеся два - только лимонен. То есть скорость очищения у устройств тоже различалась, причём существенно. Кроме того, были обнаружены образовавшиеся в процессе очищения химические соединения, в том числе формальдегид и ацетон.

Известно, что воздействие некоторых ЛОС может вызвать рак или нарушения функции лёгких, печени или почек.