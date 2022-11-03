Чем опасны "не родные" для ваших краев растения

Наиболее экономически эффективным методом борьбы с инвазивными видами является прекращение их интродукции (переселения). Для того чтобы это произошло, нужно точно знать, какие растения являются инвазивными. Команда из Университета Массачусетса в Амхерсте изучила базу данных из 5893 исследований, начиная с 1959 года, чтобы составить наиболее полную картину инвазивных видов в мире.

"Торговля и изменение климата способствовали широкому распространению видов по всему миру", - говорит Бриттани Лагиньяс один из авторов нового исследования. “В некоторых случаях эти виды обосновываются и распространяются в новой среде, нанося разрушительный экологический и экономический ущерб". Основная информация об инвазивных видах, в том числе, куда они проникли и в какие сроки, очень важна для разработки стратегий по предотвращению их распространения и последующего ущерба.

Возможно, самым “шокирующим” результатом исследования является то, что количество инвазивных видов, похоже, растет экспоненциально, и нет никаких признаков того, что оно начинает выравниваться. Хотя группа обнаружила 3 008 инвазивных видов, о которых сообщалось в 5 893 работах, статистическое моделирование показало, что их должно быть 4 721 вид.