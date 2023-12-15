Чем опасны QR-коды

QR-коды - близкие родственники штрих-кодов. Информация хранится на них как горизонтально, так и вертикально. Поэтому заключить в QR-код можно значительно больше данных. Это делает их универсальными.

Предназначены QR-коды для сканирования при помощи камеры смартфона. Хранить в себе QR-код может веб-ссылку, изображение, текст.

Кроме того, QR-коды разработаны с учётом избыточности данных. Даже если до 30% QR-кода будет уничтожено или его будет трудно прочитать, данные всё равно можно будет восстановить.