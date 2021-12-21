Чем отличается мозг женщин, которые чаще занимаются сексом

Чем отличается мозг женщин, которые чаще занимаются сексомУчёные нашли зону мозга, отвечающую за клитор
Этим женщинам учёные стимулировали клитор с помощью специального устройства. Это небольшой круглый гаджет, которые с помощью струй воздуха заставляет слегка вибрировать мембрану.
Клитор участниц стимулировали восемь раз, каждый раз длился десять секунд, а перерыв составлял те же десять секунд. Для контроля такой же девайс прикрепили к тыльной стороне правой ладони.
Результаты визуализации мозга подтвердили, что женские гениталии связаны с первичной соматосенсорной корой, а стимуляция клитора вызывает активацию дорсолатеральных зон в обоих полушариях.
Учёные также проверили, связаны ли характеристики этой зоны с сексуальной активностью участниц эксперимента. Оказалось, что если женщина часто занималась сексом, то у неё была толще соответствующая зона мозга. Впрочем, о причинно-следственных связях тут сказать ничего нельзя.