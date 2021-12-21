Чем отличается мозг женщин, которые чаще занимаются сексом

Клитор участниц стимулировали восемь раз, каждый раз длился десять секунд, а перерыв составлял те же десять секунд. Для контроля такой же девайс прикрепили к тыльной стороне правой ладони.

Результаты визуализации мозга подтвердили, что женские гениталии связаны с первичной соматосенсорной корой, а стимуляция клитора вызывает активацию дорсолатеральных зон в обоих полушариях.