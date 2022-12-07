Чем отличается новый американский бомбардировщик B-21 Raider от предыдущего B-2 Spirit

18:27, 07 декабря 2022
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Чем отличается новый американский бомбардировщик B-21 Raider от предыдущего B-2 SpiritНазваны ключевые отличия
Обозреватель американского журнала Air & Space Forces Джон Тирпак рассказал, в чём ключевые отличия между бомбардировщиком B-2 Spirit и его продолжением, новейшим B-21 Raider.
Фото: Quora.com
По словам Тирпака, B-21 покрыт новой краской, снижающей заметность бомбардировщика в дневное время суток. Это светло-серая FS36375 «Light Compass Ghost Gray». B-2 покрыт серой краской FS 36118 «Gunship Gray», эффективной в ночное время.
Также ключевыми отличиями между бомбардировщиками являются изменения в конструкции обшивки. Как утверждает автор, обшивка B-21 Raider может выдержать несколько вылетов в день, тогда как обшивку B-2 Spirit обслуживали после каждого вылета.