Чем отличается новый американский бомбардировщик B-21 Raider от предыдущего B-2 Spirit

По словам Тирпака, B-21 покрыт новой краской, снижающей заметность бомбардировщика в дневное время суток. Это светло-серая FS36375 «Light Compass Ghost Gray». B-2 покрыт серой краской FS 36118 «Gunship Gray», эффективной в ночное время.

Также ключевыми отличиями между бомбардировщиками являются изменения в конструкции обшивки. Как утверждает автор, обшивка B-21 Raider может выдержать несколько вылетов в день, тогда как обшивку B-2 Spirit обслуживали после каждого вылета.