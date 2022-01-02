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Чем отличается радиолокационная станция «Воронеж»

Её разворачивают в многих регионах
В Минобороны РФ сегодня сообщили, что строительство радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершится в 2022 году. «Российская газета» рассказала, чем отличается эта РЛС.
Чем отличается радиолокационная станция «Воронеж»

Сейчас уже семь новых РЛС «Воронеж» несут боевое дежурство на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарского, Красноярского и Алтайского краях. Минобороны также сообщило, что в 2021 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении были обнаружены более 170 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения.

Ранее сообщалось, что РЛС «Воронеж» под Мурманском будет работать в дециметровом диапазоне. Станция должна быть примерно в три раза мощнее всех уже созданных радиолокаторов.

Достоинства «Воронежа» заключаются в минимальных сроках строительства, а также в большом количестве аппаратуры, с помощью которой можно за считанные минуты определить местов запуска ракеты, её класс, возможную боевую нагрузку и траекторию полёта.

Источник: Российская газета
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