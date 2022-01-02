Чем отличается радиолокационная станция «Воронеж»

Сейчас уже семь новых РЛС «Воронеж» несут боевое дежурство на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарского, Красноярского и Алтайского краях. Минобороны также сообщило, что в 2021 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении были обнаружены более 170 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения.

Ранее сообщалось, что РЛС «Воронеж» под Мурманском будет работать в дециметровом диапазоне. Станция должна быть примерно в три раза мощнее всех уже созданных радиолокаторов.

Достоинства «Воронежа» заключаются в минимальных сроках строительства, а также в большом количестве аппаратуры, с помощью которой можно за считанные минуты определить местов запуска ракеты, её класс, возможную боевую нагрузку и траекторию полёта.