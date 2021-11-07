Чем отличается улучшенная версия снайперской винтовки Драгунова (СДВМ)

Новая СВДМ выполнена из современных материалов, имеет улучшенную эргономику и более высокую точность за счет утяжелённого ствола. У винтовки на корпусе расположены планки Пикатинни для установки оптических и ночных прицелов, глушителя и т.д. Также у оружия есть резервные механические прицельные приспособления и крепление для складной сошки.

Общая длина СВДМ в боевом положении равна 1155 мм, в сложенном — 875 мм. Оружие без патронов и прицела весит 5,3 кг.

Новая винтовка должна будет значительно увеличить возможности разведчиков по уничтожению целей на дистанции.