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Чем отличается улучшенная версия снайперской винтовки Драгунова (СДВМ)Её выдадут разведчикам
Стало известно, что подразделения разведки и специального назначения получат новые снайперские винтовки СВДМ. Они по характеристикам превосходят классическую винтовку Драгунова.
Новая СВДМ выполнена из современных материалов, имеет улучшенную эргономику и более высокую точность за счет утяжелённого ствола. У винтовки на корпусе расположены планки Пикатинни для установки оптических и ночных прицелов, глушителя и т.д. Также у оружия есть резервные механические прицельные приспособления и крепление для складной сошки.
Общая длина СВДМ в боевом положении равна 1155 мм, в сложенном — 875 мм. Оружие без патронов и прицела весит 5,3 кг.
Новая винтовка должна будет значительно увеличить возможности разведчиков по уничтожению целей на дистанции.
Источник: Известия