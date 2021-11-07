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Чем отличается улучшенная версия снайперской винтовки Драгунова (СДВМ)

Её выдадут разведчикам
Стало известно, что подразделения разведки и специального назначения получат новые снайперские винтовки СВДМ. Они по характеристикам превосходят классическую винтовку Драгунова.
Чем отличается улучшенная версия снайперской винтовки Драгунова (СДВМ)

Новая СВДМ выполнена из современных материалов, имеет улучшенную эргономику и более высокую точность за счет утяжелённого ствола. У винтовки на корпусе расположены планки Пикатинни для установки оптических и ночных прицелов, глушителя и т.д. Также у оружия есть резервные механические прицельные приспособления и крепление для складной сошки.

Общая длина СВДМ в боевом положении равна 1155 мм, в сложенном — 875 мм. Оружие без патронов и прицела весит 5,3 кг.

Новая винтовка должна будет значительно увеличить возможности разведчиков по уничтожению целей на дистанции.

Источник: Известия