Чем отличались самые первые интернет-страницы от сегодняшних

Чем отличались самые первые интернет-страницы от сегодняшнихОбъясняют на портале «Научная Россия»
Американские эксперты в 1969 году впервые разработали специальную сеть, при помощи которой несколько компьютеров разных компаний можно было связать друг с другом. Такая сеть называлась ARPANET. К ней подключились на тот момент научные организации США, простые пользователи, а также военные пункты. За пределы Штатов интернет начал распространяться лишь в 1973 году. К концу 1980-х годов доступ к нему был уже у многих учёных и IT-специалистов.
Однако нужно сказать, что в те времена интернет-страницы сильно отличались от современных. Тогда не существовало на них гиперссылок, у них не было обычных (стандартных) адресов. Разработал всё это в 1990 году Тим Бернерс-Ли вместе с Робертом Кайо. Назывался их проект World Wide Web, или «Всемирная паутина».
Самый первый сайт внутри этой сети был запущен в 1990 году. Кроме того, Тим Бернерс-Ли создал самый первый браузер под названием WorldWideWeb. Позже этот браузер переименовали в Nexus. Также совместно с Робертом Кайо специалист придумал язык разметки веб-страниц HTML, протокол HTTP, идентификаторы URI.