Чем отличались самые первые интернет-страницы от сегодняшних

Однако нужно сказать, что в те времена интернет-страницы сильно отличались от современных. Тогда не существовало на них гиперссылок, у них не было обычных (стандартных) адресов. Разработал всё это в 1990 году Тим Бернерс-Ли вместе с Робертом Кайо. Назывался их проект World Wide Web, или «Всемирная паутина».

Самый первый сайт внутри этой сети был запущен в 1990 году. Кроме того, Тим Бернерс-Ли создал самый первый браузер под названием WorldWideWeb. Позже этот браузер переименовали в Nexus. Также совместно с Робертом Кайо специалист придумал язык разметки веб-страниц HTML, протокол HTTP, идентификаторы URI.