Чем отличаются F-18 от других самолётов, требуемых от Запада Украиной

Эксперт оценил самолёт и рассказал, что у этого истребителя радиус действия и бомбовая нагрузка больше, чем у F-16. Матвийчук отметил, что F-18 мощнее.

По его мнению, Финляндия скорее сделает «жест доброй воли» и предоставит Украине один-два таких истребителя, не более. Но в небе это ситуацию не изменит.