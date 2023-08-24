Чем отличаются F-18 от других самолётов, требуемых от Запада Украиной

21:46, 24 августа 2023
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Чем отличаются F-18 от других самолётов, требуемых от Запада УкраинойИх может передать Финляндия
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил, сколько палубных штурмовых истребителей-бомбардировщиков F-18 Hornet Финляндия может передать ВСУ по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.
Эксперт оценил самолёт и рассказал, что у этого истребителя радиус действия и бомбовая нагрузка больше, чем у F-16. Матвийчук отметил, что F-18 мощнее.
По его мнению, Финляндия скорее сделает «жест доброй воли» и предоставит Украине один-два таких истребителя, не более. Но в небе это ситуацию не изменит.
F-18 Hornet — это американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик. С F-16 они разрабатывались одновременно. Но дело в том, что он намного тяжелее, чем F-16. А радиус действия и бомбовая нагрузка у него побольше.
Анатолий Матвийчук
Военный эксперт