Чем отличаются от других люди, хорошо играющие в Starcraft

Учёные набрали 16 участников, которые играли в StarCraft. Их разделили на группу экспертов и группу с низкими навыками, используя их опыт и официальный рейтинг StarCraft. Эксперты играли в StarCraft более трёх раз в неделю в течение как минимум шести месяцев и входили в 10% лучших игроков в рейтинге. Игроки с низкой квалификацией входили в 50% худших участников рейтинга.

Исследователи создали задачи трёх уровней сложности: лёгкий, умеренный и сложный. Все участники сидели на расстоянии более 100 сантиметров от монитора. Движения глаз участников фиксировались айтрекером. Каждое задание длилось три минуты.

В умеренных и сложных задачах игроки-эксперты показали лучшие результаты, чем игроки с низкими навыками. Первые больше и быстрее двигали глазами при выполнении задач. Вероятно, это и помогало им преуспеть.