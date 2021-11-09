Чем панцирь черепахи похож на рёбра человека? Объясняет учёный

Нижняя же сторона панциря - это плечевой пояс и грудина черепахи. Вместе с тем сам панцирь состоит не только из костей, но и из пластин роговидного кератина. Они защищают панцирь от стирания и обеспечивают гидроизоляцию (защита от влаги).