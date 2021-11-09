Чем панцирь черепахи похож на рёбра человека? Объясняет учёный

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Чем панцирь черепахи похож на рёбра человека? Объясняет учёныйBBC Science Focus Magazine сравнил строение двух организмов
На самом деле черепаший панцирь состоит из элементов, напоминающих туловище человека. Подробнее рассказал автор журнала BBC Science Focus Magazine Луис Вильясон.
Верхняя часть панциря - это грудная клетка, отмечает эксперт. Рёбра у черепахи сливаются вместе там, где расположен позвоночник, и образуют панцирь. То есть они как бы простираются вокруг плеч и таза животного. Похожим образом устроены рёбра у человека.
Нижняя же сторона панциря - это плечевой пояс и грудина черепахи. Вместе с тем сам панцирь состоит не только из костей, но и из пластин роговидного кератина. Они защищают панцирь от стирания и обеспечивают гидроизоляцию (защита от влаги).
Источник: BBC Science Focus Magazine