Чем, по мнению американцев, так хорош их танк Abrams

M1 Abrams - это танк третьего поколения. Эти танки известны своей композитной броней и системами компьютерной стабилизации огня - передовыми системами стрельбы, позволяющими вести огонь на ходу на расстояние до 2 км.

Когда "Абрамс" только появился, он привнес в танковую войну инновационные, тогда еще футуристические черты - именно поэтому танк остается актуальным и сегодня, спустя четыре десятилетия эксплуатации, считает Касс.

"Абрамс" - имеет композитную броню "Chobham", детали конструкции которой остаются в секрете.

На M1 Abrams используется 120-мм гладкоствольная пушка M256A1 немецкой разработки Rheinmetall AG. M256A1 стреляет различными снарядами. Основным снарядом является M829 с обедненным ураном, танковый бронебойно-зажигательный снаряд американского производства, стабилизированный ластами и отбрасывающий сабо (APFSDS).

Помимо основного 120-мм орудия, на M1 Abrams установлены три пулемета с возможностью установки четвертого: 50-го калибра и два 7,62-мм M240. При необходимости второй пулемет 50-го калибра может быть установлен непосредственно над основным орудием.

Компьютер управления огнем "Абрамса" опирается на различные данные для выполнения трех расчетов, необходимых для успешного поражения цели: угол наводки, тип боеприпаса и дальность до цели. Эти расчеты производятся с помощью лазерного дальномера, датчика поперечного ветра, данных выверки прицела, температуры воздуха и барометрического давления. Компьютер учитывает даже нагрев ствола, вызванный предыдущей стрельбой или воздействием солнечного света. Компьютер обновляет показания каждые тридцать секунд.

Многотопливный газотурбинный двигатель Honeywell AGT1500 способен генерировать 1500 лошадиных сил при 10 000 оборотах в минуту.