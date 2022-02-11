Чем полезен для здоровья подсчёт калорий

Исследователи набрали 200 испытуемых. Они определили базовое количество потребляемых килокалорий для каждого участника, а затем попросили часть людей сократить их потребление на 14%. Другие продолжали питаться как питались.

За добровольцами наблюдали затем в течение двух лет. Исследователи увидели, что вилочковая железа — один из ключевых органов, поддерживающих работу иммунной системы — у тех, кто потреблял меньше калорий, имела меньше жира и больший функциональный объём. Кроме того, учёные увидели, что у группы, которая ела меньше, были заметные изменения в экспрессии генов жировой ткани. Таким образом, считать калории и следить за тем, сколько съел, может быть полезно.

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