Чем полезна для мужчин растительная диета

Причём исследователи из Южной Кореи говорят, что эффект диеты даже среди мужчин зависит от этнической принадлежности. Белые мужчины получают больше пользы, чем некоторые другие. Из почти 80 000 мужчин, участвовавших в их исследовании, у тех, кто ел большое количество здоровой растительной пищи, риск развития колоректального рака был на 22% ниже.

Учёные предполагают, что антиоксиданты, содержащиеся в таких продуктах, как фрукты, овощи и цельные зерна, могут способствовать снижению риска колоректального рака путём подавления хронического воспаления.