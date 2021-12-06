Чем полезна женщинам жизнь на природе

Как оказалось, жизнь на природе может облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС). Так называют состояние, при котором за несколько дней до менструации у женщины могут наблюдаться психоэмоциональные, вегетососудистые и эндокринные нарушения. Они могут ухудшать качество жизни.

Авторы новой научной работы провели опрос среди жительниц Норвегии и Швеции в возрасте от 19 до 49 лет. Также учёные использовали спутниковые снимки, чтобы определить наличие растительности возле домов участниц.

Анализ показал, что те женщины, которые большую часть жизни проводят вблизи зелёных насаждений, реже страдают от сильного ПМС. Эти же женщины меньше подвержены депрессивным симптомам, беспокойству, проблемам со сном и др.