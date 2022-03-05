Чем полезно поедание жуков

Учёные подсчитали, что если дать ферме мучных червей около двух килограммов пищи, то можно получить килограмм съедобного белка. В случае с говядиной вам потребуется в 10 раз больше места для разведения коров, и вы произведёте в 18 раз больше парниковых газов.

В новой научной работе авторы предположили, что переход на диету, включающую насекомых, может оказать дополнительное положительное влияние на то, как мы выращиваем урожай. Дело в том, что побочные продукты выращивания насекомых потенциально могут обеспечить фермеров органической добавкой к почве, которая способствует росту и здоровью растений. То есть люди получат удобный способ добывать не только белок, но и растительные продукты.