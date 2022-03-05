Чем полезно поедание жуков

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Чем полезно поедание жуковДля окружающей среды
Учёные считают насекомых отличным источником белка, для производства которого требуется значительно меньше ресурсов по сравнению с традиционным сельским хозяйством. Исследователи объяснили, что пользы от такого типа пищи может оказаться даже больше, чем мы думали.
Учёные подсчитали, что если дать ферме мучных червей около двух килограммов пищи, то можно получить килограмм съедобного белка. В случае с говядиной вам потребуется в 10 раз больше места для разведения коров, и вы произведёте в 18 раз больше парниковых газов.
В новой научной работе авторы предположили, что переход на диету, включающую насекомых, может оказать дополнительное положительное влияние на то, как мы выращиваем урожай. Дело в том, что побочные продукты выращивания насекомых потенциально могут обеспечить фермеров органической добавкой к почве, которая способствует росту и здоровью растений. То есть люди получат удобный способ добывать не только белок, но и растительные продукты.
Источник: Science Alert