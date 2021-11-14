Чем полезно прерывистое голодание

При прерывистом голодании устанавливаются циклы, в течение которых человек то ест нормально, то недоедает. Предыдущие исследования показали, что такой режим может улучшить показатели здоровья, не связанные с весом. Теперь же исследователи утверждают, что прерывистое голодание повышает уровень галектина-3, белка, связанного с воспалительной реакцией.

Как отметили учёные, воспаление связано с более высоким риском развития множества заболеваний, включая диабет и болезни сердца. Авторы новой работы обследовали 67 пациентов в возрасте от 21 до 70 лет, у которых был хотя бы один признак метаболического синдрома или диабет второго типа. 36 пациентами прописали прерывистое голодание. Два раза в неделю они держались 24 часа только на воде. Это продолжалось в течение четырёх недель. Затем они перешли на 24-часовое голодание один раз в неделю в течение 22 недель.

После этого учёные измерили уровень галектина-3 и увидели положительные результаты.

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