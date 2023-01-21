Чем полезно спортивное ориентирование для здоровья

Чем полезно спортивное ориентирование для здоровьяОсобенно важно для пожилых
Спортивное ориентирование тренирует мозг и может помочь в борьбе со снижением когнитивных функций. Оно может защитить от развития деменции, или старческого слабоумия.
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Исследователи предположили, что физические и когнитивные навыки спортивного ориентирования могут стимулировать те части мозга, которые наши предки использовали для охоты и собирательства. «Современному человеку может не хватать конкретных когнитивных и физических задач, которые нужны мозгу для процветания», — отметили учёные.
Люди, которые занимаются спортивным ориентированием, сообщают об улучшении пространственной навигации и памяти, что позволяет предположить, что добавление элементов ориентирования в регулярные тренировки может быть полезным на протяжении всей жизни.