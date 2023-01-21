Наука и технологии
21:28, 21 января 2023
1 мин.

Чем полезно спортивное ориентирование для здоровья

Особенно важно для пожилых

Спортивное ориентирование тренирует мозг и может помочь в борьбе со снижением когнитивных функций. Оно может защитить от развития деменции, или старческого слабоумия.

Чем полезно спортивное ориентирование для здоровья

Фото: Unsplash

Исследователи предположили, что физические и когнитивные навыки спортивного ориентирования могут стимулировать те части мозга, которые наши предки использовали для охоты и собирательства. «Современному человеку может не хватать конкретных когнитивных и физических задач, которые нужны мозгу для процветания», — отметили учёные.

Люди, которые занимаются спортивным ориентированием, сообщают об улучшении пространственной навигации и памяти, что позволяет предположить, что добавление элементов ориентирования в регулярные тренировки может быть полезным на протяжении всей жизни.

Новости партнеров
Новости партнеров