Чем полезно спортивное ориентирование для здоровья

Исследователи предположили, что физические и когнитивные навыки спортивного ориентирования могут стимулировать те части мозга, которые наши предки использовали для охоты и собирательства. «Современному человеку может не хватать конкретных когнитивных и физических задач, которые нужны мозгу для процветания», — отметили учёные.

Люди, которые занимаются спортивным ориентированием, сообщают об улучшении пространственной навигации и памяти, что позволяет предположить, что добавление элементов ориентирования в регулярные тренировки может быть полезным на протяжении всей жизни.