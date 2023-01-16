Наука и технологии
20:23, 16 января 2023
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Чем полезно участие в религиозных практиках, даже если вы неверующий

Например, в медитации

Исследование показало, что когда неверующие делают буддийские практики, их способность к терпению возрастает. Умение откладывать сиюминутное удовольствие ради будущих вознаграждений может быть полезно в жизни.

Чем полезно участие в религиозных практиках, даже если вы неверующий

Фото: Unsplash

В последние годы буддийские практики, такие как медитация и осознанность, стали довольно популярными. Учёным из Чжэцзянского университета было любопытно узнать, влияет ли краткое знакомство с простыми буддийскими практиками на способность людей откладывать удовлетворение.

Участники исследования, которые были как буддистами, так и неверующими, посещали храм в Ханчжоу. Им в разных условиях предлагали сделать выбор в пользу чего-то либо доступного сразу, либо такого, что станет доступно потом. Оказалось, что неверующие, которые практиковали медитацию и иные обряды, становились более терпеливыми.

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