Чем полезно участие в религиозных практиках, даже если вы неверующий

В последние годы буддийские практики, такие как медитация и осознанность, стали довольно популярными. Учёным из Чжэцзянского университета было любопытно узнать, влияет ли краткое знакомство с простыми буддийскими практиками на способность людей откладывать удовлетворение.

Участники исследования, которые были как буддистами, так и неверующими, посещали храм в Ханчжоу. Им в разных условиях предлагали сделать выбор в пользу чего-то либо доступного сразу, либо такого, что станет доступно потом. Оказалось, что неверующие, которые практиковали медитацию и иные обряды, становились более терпеливыми.