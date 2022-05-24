Чем полезны социальные сети для людей старше 65 лет

Сегодня в 15:47
1 мин.
Чем полезны социальные сети для людей старше 65 летПоказало исследование
Учёные выяснили, что социальные сети могут быть полезными для социально изолированных пожилых людей. Они улучшают настроение взрослым старше 65 лет.
Чтобы изучить влияние использования социальных сетей на жизнь пожилых, учёные изучили данные более широкого исследования Daily Experiences and Well-Being Study. В нём участвовали 313 жителей штата Техас, средний возраст которых составил 74 года. Участники оценивали своё настроение, сообщали, пользовались ли они социальными сетями за последние три часа.
Участники сообщали о лучшем настроении в дни, когда они больше использовали социальные сети, а также имели больше личных встреч. Это может свидетельствовать о том, что ежедневное использование соцсетей полезно для социально изолированных людей. Пожилые также сообщали о менее негативном настроении в дни, когда они больше использовали социальные сети.