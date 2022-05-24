Чем полезны социальные сети для людей старше 65 лет

Чтобы изучить влияние использования социальных сетей на жизнь пожилых, учёные изучили данные более широкого исследования Daily Experiences and Well-Being Study. В нём участвовали 313 жителей штата Техас, средний возраст которых составил 74 года. Участники оценивали своё настроение, сообщали, пользовались ли они социальными сетями за последние три часа.

Участники сообщали о лучшем настроении в дни, когда они больше использовали социальные сети, а также имели больше личных встреч. Это может свидетельствовать о том, что ежедневное использование соцсетей полезно для социально изолированных людей. Пожилые также сообщали о менее негативном настроении в дни, когда они больше использовали социальные сети.