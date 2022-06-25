Чем полезны яйца в вашем рационе

По словам врача, яйца богаты питательными веществами. Не только высококачественным белком и лецитином, но и всеми витаминами, кроме витамина С.

В 2021 году команда академика Гу Дунфэна из больницы Фу Вай опубликовала исследование China-PAR в котором говорилось, что для взрослых употребление 3-6 яиц в неделю может улучшить показатели липидов крови. Однако употребление слишком большого количества яиц (больше 6 яиц в неделю) оказывает негативное влияние на большинство липидных маркеров.

Яйца также содержат высокую долю мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Кроме того, яйца содержат бетаин, лютеин, зеаксантин и многие витамины группы В, которые также полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы.

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