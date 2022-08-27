Чем растительное молоко хуже коровьего

Исследователи проанализировали 85 образцов заменителей молока из миндаля, кешью, кокоса, конопляных зёрен, овса, риса, гороха и сои. В них определяли содержание фосфора, магния, цинка и селена. Именно эти вещества люди обычно получают из коровьего молока.

Оказалось, что в подавляющем большинстве образцов растительного молока уровень микронутриентов был значительно ниже, чем в коровьем молоке. Хорошо всё было только у напитков из бобовых. В гороховом молоке оказалось почти на 50% больше фосфора, цинка и селена, а в соевом — магния.