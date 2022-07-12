Чем различаются сны собак и волков

Подобное исследование было трудно воплотить в реальность, так как нацепить на спящего волка электроды для проведения электроэнцефалографии (ЭЭГ) — та ещё задача. Но венгерским учёным удалось сделать это на волках, выросших среди людей. Животные спали в присутствии своих смотрителей, при этом на них проводилась ЭЭГ. То же самое проделали с собаками.

Оказалось, что волки переживают те же стадии сна, что и собаки. Различалась у них только продолжительность REM-фазы, то есть фазы быстрого сна. У волков она была дольше, причём с возрастом животного разница лишь усиливается.