Чем различаются сны собак и волков

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Чем различаются сны собак и волковСнятся ли им овцы?
Учёные сравнили сон собак с тем, как спят их дикие родственники — волки. Исследователям было интересно, повлияло ли как-то одомашнивание на этот процесс.
Подобное исследование было трудно воплотить в реальность, так как нацепить на спящего волка электроды для проведения электроэнцефалографии (ЭЭГ) — та ещё задача. Но венгерским учёным удалось сделать это на волках, выросших среди людей. Животные спали в присутствии своих смотрителей, при этом на них проводилась ЭЭГ. То же самое проделали с собаками.
Оказалось, что волки переживают те же стадии сна, что и собаки. Различалась у них только продолжительность REM-фазы, то есть фазы быстрого сна. У волков она была дольше, причём с возрастом животного разница лишь усиливается.