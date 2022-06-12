Чем российские ПВО лучше американских

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Чем российские ПВО лучше американскихРазобрал полковник Михаил Ходаренок
Военный обозреватель “Газеты.ru” полковник Михаил Ходаренок рассказал, что у США и НАТО не имеется аналогов современных российских систем противовоздушной обороны ближнего действия, малой и средней дальности.
У американских военных на данный момент нет ЗРК/ЗРС, которых можно было бы сравнить по огневой производительности и помехоустойчивости с российскими зенитными тактическими ракетными комплексами "Тор", "Панцирь" и "Бук-М3", заявляет обозреватель. Но при этом правительно уже давно ведет практическую работу по созданию таких систем.
По его словам, в конце 2020 финансового года “компания General Dynamics Land Systems заключила контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на создание и поставку промежуточной маневренной системы ПВО ближнего действия для Сухопутных войск США (US Army's Interim Maneuver Short-Range Air Defense system, IM-SHORAD)”.