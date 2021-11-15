Чем российский истребитель Су-75 лучше американского F-35

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Чем российский истребитель Су-75 лучше американского F-35Глава «Ростеха» перечислил преимущества
На днях на Dubai Airshow 2021 зарубежным зрителям представили новый российский однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate. Гендиректор разработавшей его корпорации «Ростех» рассказал о преимуществах самолёта перед конкурентами.
По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, истребитель Checkmate по своим характеристикам сопоставим с американским F-35. При этом российский самолёт экономически выгоднее: как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости лётного часа. Ещё Су-75 может брать на борт рекордный объём вооружения. В «Ростехе» считают, что у самолёта хорошие экспортные перспективы.
Чемезов уточнил, что базовая стоимость Checkmate составит $30-35 млн. Он также сообщил, что уже были проведены переговоры с иностранными делегациями. Сейчас «Ростех» составляет для них предложения по облику самолёта.
Источник: РИА Новости