Чем российский истребитель Су-75 лучше американского F-35

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, истребитель Checkmate по своим характеристикам сопоставим с американским F-35. При этом российский самолёт экономически выгоднее: как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости лётного часа. Ещё Су-75 может брать на борт рекордный объём вооружения. В «Ростехе» считают, что у самолёта хорошие экспортные перспективы.

Чемезов уточнил, что базовая стоимость Checkmate составит $30-35 млн. Он также сообщил, что уже были проведены переговоры с иностранными делегациями. Сейчас «Ростех» составляет для них предложения по облику самолёта.