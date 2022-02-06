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Чем российский противотанковый комплекс лучше американского Javelin

Речь о «Корнет-Д1»
Недавно на учениях на дагестанском горном полигоне Аданак расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Каспийской флотилии успешно поразили цели. «Российская газета» рассказала, чем это оружие лучше американского Javelin.
Чем российский противотанковый комплекс лучше американского Javelin

На учениях, как сообщается, было произведено два боевых пуска ракет из «Корнетов». Стрельба шла с расстояния более 5000 метров.

Как отметила «Российская газета», недавно американские аналоги ПТРК FGM-148 Javelin начали поставлять украинской армии. Этот комплекс предназначен для поражения основных боевых танков и бронированных машин. Он обладает дальностью эффективной стрельбы в 2,5-3 километра.

Как утверждают авторы, российский «Корнет» превосходит американский Javelin практически по всем параметрам. Последняя модификация «Корнет-Д1» способна пробивать 1150 мм броню с динамической защитой на расстоянии до 10 километров. Javelin же способен пробить броню до 800 миллиметров на указанной выше дальности. Американский комплекс делает до трёх выстрелов в минуту, тогда как российский комплекс — четыре выстрела в минуту.

Источник: Российская газета
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