Чем российский противотанковый комплекс лучше американского Javelin

На учениях, как сообщается, было произведено два боевых пуска ракет из «Корнетов». Стрельба шла с расстояния более 5000 метров.

Как отметила «Российская газета», недавно американские аналоги ПТРК FGM-148 Javelin начали поставлять украинской армии. Этот комплекс предназначен для поражения основных боевых танков и бронированных машин. Он обладает дальностью эффективной стрельбы в 2,5-3 километра.

Как утверждают авторы, российский «Корнет» превосходит американский Javelin практически по всем параметрам. Последняя модификация «Корнет-Д1» способна пробивать 1150 мм броню с динамической защитой на расстоянии до 10 километров. Javelin же способен пробить броню до 800 миллиметров на указанной выше дальности. Американский комплекс делает до трёх выстрелов в минуту, тогда как российский комплекс — четыре выстрела в минуту.