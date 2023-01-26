Чем Россия может ответить танкам Abrams и Leopard на Украине

"Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков "Абрамс" и "Леопард", "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки", - рассказал Рогозин. По его словам, робот способен самостоятельно выбирать цель по приоритету и поражать ее соответствующей огневой мощью.

Бывший гендиректор Роскосмоса заявил, что четыре робота-маркера будут доставлены на Донбасс уже в феврале. Сначала их испытают на полигоне, а затем, после устранения возможных замечаний, в боевых условиях.