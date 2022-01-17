Чем шопоголизм схож с игроманией

Чем шопоголизм схож с игроманиейОбъясняет учёный
Шопоголизм может считаться зависимостью. Причём такой же серьёзной, как игромания. В этом смысле они довольно схожи.
Тем не менее разница между обычным шопингом и зависимостью от него есть. По мнению исследователя философии и биоэтика Сусанне Ууситало, состоит она в том, что при шопоголизме человек не думает о своей финансовой ситуации и просто покупает буквально всё, что видит.
При этом, что интересно, в международной классификации подобного диагноза, связанного с зависимостью от покупок, нет. В то же время игромания в 2018 году была туда добавлена.
Вообще проблема зависимости от шопинга изучена пока что плохо. Но установить существование такой зависимости возможно.
Кроме того, на появление зависимости могут влиять и внешние условия. Например, восприятие человека окружающими, требования людей к интерьеру его квартиры, наличие большого количества рекламы продуктов и пр.