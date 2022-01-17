Чем шопоголизм схож с игроманией

Шопоголизм может считаться зависимостью. Причём такой же серьёзной, как игромания. В этом смысле они довольно схожи.

Тем не менее разница между обычным шопингом и зависимостью от него есть. По мнению исследователя философии и биоэтика Сусанне Ууситало, состоит она в том, что при шопоголизме человек не думает о своей финансовой ситуации и просто покупает буквально всё, что видит.