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Чем шопоголизм схож с игроманией

Объясняет учёный
На самом деле шопоголизм и игромания похожи. И то, и другое - форма зависимости. Подробнее об этом - в материале.
Чем шопоголизм схож с игроманией

Шопоголизм может считаться зависимостью. Причём такой же серьёзной, как игромания. В этом смысле они довольно схожи.

Тем не менее разница между обычным шопингом и зависимостью от него есть. По мнению исследователя философии и биоэтика Сусанне Ууситало, состоит она в том, что при шопоголизме человек не думает о своей финансовой ситуации и просто покупает буквально всё, что видит.

Чем шопоголизм схож с игроманией

При этом, что интересно, в международной классификации подобного диагноза, связанного с зависимостью от покупок, нет. В то же время игромания в 2018 году была туда добавлена.

Вообще проблема зависимости от шопинга изучена пока что плохо. Но установить существование такой зависимости возможно.

Кроме того, на появление зависимости могут влиять и внешние условия. Например, восприятие человека окружающими, требования людей к интерьеру его квартиры, наличие большого количества рекламы продуктов и пр.

Источник: ИноСМИ
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