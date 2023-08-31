Чем USB 3.0 отличается от 3.1, 3.2 и 4.0

Чем USB 3.0 отличается от 3.1, 3.2 и 4.0Есть несколько важных нюансов
USB представляет собой универсальный порт, который устанавливается на самых разных устройствах. В том числе на смартфонах, ноутбуках, планшетах. Но чем друг от друга отличаются версии USB?
USB 3.0 появился в 2008 году. Он поддерживал скорость передачи данных до 5 Гбит/с. В 2013 году вышел USB 3.1, но сначала USB 3.0 был переименован в USB 3.1 Gen 1 и только потом появился USB 3.1 Gen 2. Последняя версия поддерживала скорость до 10 Гбит/с.
В 2017 году возник USB 3.2. В результате USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 переименовали в USB 3.2 Gen 1x1, а USB 3.1 Gen 2 - в USB 3.2 Gen 2x1. Появился также вариант USB 3.2 Gen 1x2, который поддерживает до 10 Гбит/с, и USB 3.2 Gen 2x2 со скоростью до 20 Гбит/с.
Наглядно вы всё это можете увидеть на графике ниже.
Версия USB 4.0 вышла в 2019 году. Причём это уже совершенно другая технология. Базируется она уже на Thunderbolt 3. Кроме того, USB 4.0 соответствует сертификации Thunderbolt 4. Ключевая разница между Thunderbolt 3 и 4 состоит в минимальных требованиях к пропускной способности. Скорость USB 4.0 составляет до 40 Гбит/с.
В 2022 году вышла ещё одна версия USB 4.0. Обновлённая спецификация добавила 80 Гбит/с в двунаправленном режиме, а также 120 Гбит/с в асимметричном режиме.