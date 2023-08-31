Чем USB 3.0 отличается от 3.1, 3.2 и 4.0

USB 3.0 появился в 2008 году. Он поддерживал скорость передачи данных до 5 Гбит/с. В 2013 году вышел USB 3.1, но сначала USB 3.0 был переименован в USB 3.1 Gen 1 и только потом появился USB 3.1 Gen 2. Последняя версия поддерживала скорость до 10 Гбит/с.

В 2017 году возник USB 3.2. В результате USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 переименовали в USB 3.2 Gen 1x1, а USB 3.1 Gen 2 - в USB 3.2 Gen 2x1. Появился также вариант USB 3.2 Gen 1x2, который поддерживает до 10 Гбит/с, и USB 3.2 Gen 2x2 со скоростью до 20 Гбит/с.

Наглядно вы всё это можете увидеть на графике ниже.