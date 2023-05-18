Чем усилят Черноморский флот России

Источники сообщили, что все новые корабли были построены на верфях, расположенных в Черноморском регионе и на континентальной части России. Военный историк Дмитрий Болтенков предположил, что в число прибывающих кораблей могут входить малые ракетные корабли (МРК), такие как «Аскольд», «Амур» и «Туча» проекта 22800, а также патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160, который строится на Зеленодольском заводе с 2016 года.

Болтенков подчеркнул, что эти новые поступления значительно усилят наступательные возможности флота в регионе. В случае агрессии стран НАТО против России эти корабли смогут поражать цели на южном фланге альянса, тем самым укрепляя оборонительную позицию России в Черном море.