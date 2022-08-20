Чем вредны заменители сахара

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Чем вредны заменители сахараДа, их употребление имеет последствия
Тот факт, что искусственный подсластитель низкокалориен, не означает, что его потребление не имеет последствий для здоровья.
Недавно проведённое рандомизированное контролируемое исследование показало, что регулярное потребление сукралозы и сахарина может изменять микробиом кишечника и повышать реакцию организма на сахар. То есть подсластители изменили состав микробов в кишечнике, а их толерантность к глюкозе была нарушена.
Между тем, другие искусственные подсластители, такие как аспартам и стевия не оказывали такого же влияния. Впрочем, недавние исследования также показали, что люди, которые пьют диетическую газировку, подслащённую аспартамом, в два раза чаще страдают ожирением , чем те, кто этого не делает.