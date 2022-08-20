Чем вредны заменители сахара

Недавно проведённое рандомизированное контролируемое исследование показало, что регулярное потребление сукралозы и сахарина может изменять микробиом кишечника и повышать реакцию организма на сахар. То есть подсластители изменили состав микробов в кишечнике, а их толерантность к глюкозе была нарушена.

Между тем, другие искусственные подсластители, такие как аспартам и стевия не оказывали такого же влияния. Впрочем, недавние исследования также показали, что люди, которые пьют диетическую газировку, подслащённую аспартамом, в два раза чаще страдают ожирением , чем те, кто этого не делает.