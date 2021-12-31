Чем заменить оливье, чтобы не навредить здоровью и фигуре

Специалистов опросило издание «РИА Новости». Все они сошлись во мнении, что традиционный плотный новогодний стол с обилием салатов с майонезом и жирных блюд может серьёзно навредить здоровью. Переедание может плохо сказаться даже на иммунитете.

Один из диетологов посоветовал провести праздничный ужин в привычное для этого приёма пищи время. Если же застолье затянутся, лучше оставить на столе лёгкие закуски в виде фруктов, овощных салатов или просто нарезанных свежих овощей и порционных десертов. Также стоит организовать себе праздничный обед 1 января.

Вместо оливье же можно поставить салат из индейки и салатных листьев, авокадо, помидоров черри. «Самое главное, чтобы салаты не были многосложными, тяжёлыми, а были лёгкими», — сказал один из диетологов. Если же без оливье не хочется обходиться, то лучше отнестись к нему не как к закуске, а как к полноценному второму блюду. Это касается всех салатов с майонезом.

Чтобы есть поменьше, следует поставить на стол воду — газированную, без газа, с добавлением долек лимона, лайма или ягод. Для детей лучше подготовить натуральные компоты, морсы, а не газированные рафинированные напитки.

Если вы пошли к друзьям, но знаете, что у них будут некомфортные для вас блюда, то лучше взять еду с собой.