Чем заменят затонувший крейсер "Москва"

Однако ТАСС отмечает, что не располагает “официальной информацией” на этот счет.

Издание напомнило, что "Адмирал Макаров" – третий фрегат морской зоны проекта 11356. Он назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. При этом передача фрегата ВМФ РФ состоялась 27 декабря 2017 года. Он неоднократно входил в состав постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

“Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31)”, – отмечается в источнике.