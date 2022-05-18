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Чем заменят затонувший крейсер "Москва"

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Как ТАСС сообщил источник близкий к силовым структурам Крыма, ракетный фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 может заменить затонувший крейсер “Москва” в качестве флагмана Черноморского флота (ЧФ) России
Чем заменят затонувший крейсер "Москва"

После гибели "Москвы" новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу "Адмирала Макарова".

Источник ТАСС

Однако ТАСС отмечает, что не располагает “официальной информацией” на этот счет.

Издание напомнило, что "Адмирал Макаров" – третий фрегат морской зоны проекта 11356. Он назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. При этом передача фрегата ВМФ РФ состоялась 27 декабря 2017 года. Он неоднократно входил в состав постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

“Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31)”, – отмечается в источнике.

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