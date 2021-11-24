Чем же так полезна морковь

По словам специалиста, этот овощ полезен для кожи, сердечно-сосудистой системы, удобен при похудении. При этом нужно быть аккуратнее, потому что морковь противопоказана при болезнях печени.



Она рассказала, что если печень нездорова, то она не сможет усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки – утверждает Кораблева.



Говоря о моркови, стоит уточнить, что Бета-каротин, содержащийся в ней, также оказывает антиоксидантное воздействие, замедляет старение, обеспечивает защиту клеток от повреждения и препятствует образованию злокачественных клеток, улучшает зрение, состояние ногтей, волос, кожи, повышает иммунитет, стимулирует работу половых желез.