Чем же так полезна морковь

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Чем же так полезна морковьНо и у нее есть противопоказания
Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о полезных свойствах моркови, а также при каких заболеваниях ее употреблять не стоит.
По словам специалиста, этот овощ полезен для кожи, сердечно-сосудистой системы, удобен при похудении. При этом нужно быть аккуратнее, потому что морковь противопоказана при болезнях печени.
Она рассказала, что если печень нездорова, то она не сможет усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки – утверждает Кораблева.
Говоря о моркови, стоит уточнить, что Бета-каротин, содержащийся в ней, также оказывает антиоксидантное воздействие, замедляет старение, обеспечивает защиту клеток от повреждения и препятствует образованию злокачественных клеток, улучшает зрение, состояние ногтей, волос, кожи, повышает иммунитет, стимулирует работу половых желез.
Источник: РИА Спорт