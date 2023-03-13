Чем жизнь в Египте хуже жизни в России

В Египте нет безлимитного интернета. Можно купить только пакеты гигабайтов, которые довольно дорого стоят.

Но при этом вы не получите В Хургаде скоростного интернета. Мобильный 4G там работает со скоростью примерно 10 Мб/с, а DSL — 30 МБ/c.

В Хургаде нет сайтов, аналогичных Циану, то есть по сдаче-аренде и покупке-продаже недвижимости.

В большинстве магазинов нет ценников.

Несмотря на то, что Хургада расположена на Красном море, в большинстве районов нет свободного доступа к нему.

В городе также нет нормальных почтовых адресов. Улицы могут иметь одновременно два названия, а у домов нет номеров.

Номеров нет и у микроавтобусов.

Люди не привыкли соблюдать правила дорожного движения.

Там не популярны мопеды и скутеры.

В Хургаде нет рынков техники, стройматериалов, хозяйственных товаров.

Там не купишь сухое растворимое картофельное пюре.

Также нет детских консервов с мясом.

В Египте нет в продаже светодиодных лампочек с нейтральным белым светом 4000K.

Как и дешёвых щелочных батареек.

В Хургаде тяжело найти в продаже фен.

А ещё — узкие стиральные машины.

В Хургаде не продаются сувальдные замки.

Капсульные кофемашины очень редко встречаются на полках магазинов и стоят дорого.

В Египте полностью запрещены дроны.