Наука и технологии
17:14, 13 марта 2023
2 мин.

Чем жизнь в Египте хуже жизни в России

Например, там нет скоростного интернета

Россиянин опубликовал в блогах iXBT.com пост о жизни в Хургаде, Египет. Он рассказал, каких привычных ему вещей не хватает за границей.

Чем жизнь в Египте хуже жизни в России

Фото: Unsplash

  1. В Египте нет безлимитного интернета. Можно купить только пакеты гигабайтов, которые довольно дорого стоят.

  2. Но при этом вы не получите В Хургаде скоростного интернета. Мобильный 4G там работает со скоростью примерно 10 Мб/с, а DSL — 30 МБ/c.

  3. В Хургаде нет сайтов, аналогичных Циану, то есть по сдаче-аренде и покупке-продаже недвижимости.

  4. В большинстве магазинов нет ценников.

  5. Несмотря на то, что Хургада расположена на Красном море, в большинстве районов нет свободного доступа к нему.

  6. В городе также нет нормальных почтовых адресов. Улицы могут иметь одновременно два названия, а у домов нет номеров.

  7. Номеров нет и у микроавтобусов.

  8. Люди не привыкли соблюдать правила дорожного движения.

  9. Там не популярны мопеды и скутеры.

  10. В Хургаде нет рынков техники, стройматериалов, хозяйственных товаров.

  11. Там не купишь сухое растворимое картофельное пюре.

  12. Также нет детских консервов с мясом.

  13. В Египте нет в продаже светодиодных лампочек с нейтральным белым светом 4000K.

  14. Как и дешёвых щелочных батареек.

  15. В Хургаде тяжело найти в продаже фен.

  16. А ещё — узкие стиральные машины.

  17. В Хургаде не продаются сувальдные замки.

  18. Капсульные кофемашины очень редко встречаются на полках магазинов и стоят дорого.

  19. В Египте полностью запрещены дроны.

  20. А также нет проката электросамокатов, роботов-пылесосов, беспроводных пылесосов и многого другого.

Новости партнеров
Новости партнеров