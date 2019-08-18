Чемодан для космических туристов показали на видео

Команда немецких дизайнеров Horizn Studios договорилась с NASA о разработке чемодана для космических туристов. В проекте участвует Алисса Карсон (Alyssa Carson), самая юная астронавтка в мире.

Разработчики уже представили концепт космо-чемодана Horizn One в профильном журнале Dezeen. Он изготовлен из углеродного волокна, армированного графеном. В чемодана встроен смарт-дисплей для связи с друзьями и семьёй на Земле, также предусмотрена защита с помощью отпечатков пальцев.