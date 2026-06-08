Чемпионку «Ролан Гаррос» Мирра Андреева заметили на корте в HUAWEI FreeClip 2

Опубликовано 08 июня 2026, 15:281 мин.
Чемпионку «Ролан Гаррос» Мирра Андреева заметили на корте в HUAWEI FreeClip 2Что она слушает
Российская теннисистка Мирра Андреева недавно выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису, так называемый «Большой шлем». При этом СМИ выяснили, какие наушники она использует.
© СМИ
Это первая победа российской теннисистки на «Ролан Гаррос» с 2014 года, когда чемпионкой стала Мария Шарапова.
Во время подготовки к матчам и на самих соревнованиях Андреева использовала TWS-наушники HUAWEI FreeClip 2. После победы спортсменка поделилась и своими музыкальными предпочтениями. Перед игрой она, мол, слушает «Мою игру» Басты.
Мирра Андреева стала всего четвёртой российской теннисисткой в истории, выигравшей турнир «Большого шлема».
Источник:СМИ
Автор:Максим Многословный