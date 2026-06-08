Наука и технологии
Опубликовано 08 июня 2026, 15:28
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Чемпионку «Ролан Гаррос» Мирра Андреева заметили на корте в HUAWEI FreeClip 2

Что она слушает
Российская теннисистка Мирра Андреева недавно выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису, так называемый «Большой шлем». При этом СМИ выяснили, какие наушники она использует.
Чемпионку «Ролан Гаррос» Мирра Андреева заметили на корте в HUAWEI FreeClip 2

© СМИ

Это первая победа российской теннисистки на «Ролан Гаррос» с 2014 года, когда чемпионкой стала Мария Шарапова.

Во время подготовки к матчам и на самих соревнованиях Андреева использовала TWS-наушники HUAWEI FreeClip 2. После победы спортсменка поделилась и своими музыкальными предпочтениями. Перед игрой она, мол, слушает «Мою игру» Басты.

Мирра Андреева стала всего четвёртой российской теннисисткой в истории, выигравшей турнир «Большого шлема».

Источник:СМИ
Автор:Максим Многословный
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