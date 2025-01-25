Череп птицы возрастом 45 миллионов лет приняли за крокодилий

Череп древней птицы обнаружен в немецкой коллекции окаменелостей

Ученые обнаружили редкий, почти полный череп Гасторниса, гигантской нелетающей птицы, жившей 45 миллионов лет назад. Окаменелость, обнаруженная в 1950-х годах в немецком регионе Гайзельталь, сначала была ошибочно классифицирована как череп крокодила и забыта на десятилетия. Недавно череп был заново обнаружен в Гейзельтальской коллекции Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и стал лишь вторым известным в мире экземпляром — второй находится в США.