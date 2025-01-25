Череп птицы возрастом 45 миллионов лет приняли за крокодилий

Опубликовано 25 января 2025, 00:451 мин.
Череп птицы возрастом 45 миллионов лет приняли за крокодилийЧереп древней птицы обнаружен в немецкой коллекции окаменелостей
Ученые обнаружили редкий, почти полный череп Гасторниса, гигантской нелетающей птицы, жившей 45 миллионов лет назад. Окаменелость, обнаруженная в 1950-х годах в немецком регионе Гайзельталь, сначала была ошибочно классифицирована как череп крокодила и забыта на десятилетия. Недавно череп был заново обнаружен в Гейзельтальской коллекции Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и стал лишь вторым известным в мире экземпляром — второй находится в США.
© Ferra
Гасторнис ростом 1,4 метра была травоядным животным с массивным клювом. Она бродила по тропическим болотам Гейзельталя в эпоху эоцена вместе с древними лошадьми, крокодилами и черепахами.
Исследователи подчеркивают роль музейных коллекций в новых открытиях. Например, опровергнуты прежние представления о том, что Гасторнис была хищником, и показано, что она питалась растениями.
Автор:Максим Многословный