Черепаха, пирог, зубы: Uber опубликовал список необычных забытых в такси вещей

Хотя одежда, багаж и наушники по-прежнему остаются самыми забываемыми предметами, в этом году в список попали и уникальные находки: живая домашняя черепаха, поднос с мясным пирогом и даже искусственный зуб.

Интересно, что чаще всего велосипедисты теряют предметы красного цвета, а пик забывчивости приходится на вечернее время (9−10 часов вечера). Самым забывчивым днем в году было признано 21 января.

В список также вошли банка с устрицами, живая черепаха, два контейнера с пауками, скелет крысы, копченая свиная грудка, свеча с надписью «увидимся в суде», плакат Хиллари Клинтон, искусственные ягодицы, автограф Тейлор Свифт в рамке, детектор пука, парик, чемпионский пояс WWE, тест на отцовство и тревожная кнопка.