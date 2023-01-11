Через несколько лет Россия будет обходиться без услуг западных IT-компаний

Он объяснил, что у России есть онлайн-продукты, способные заменить популярные западные сервисы: “это и поисковики, и социальные сети, и системы распространения контента, различных товаров и так далее. Кроме того, в России были запущены несколько магазинов онлайн-приложений, совершенствуются видеохостинги”, – цитирует "Ридус" главу ЦКИКТ.

К тому же, российские IT-продукты пользуются большим спросом в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, помимо Российского рынка.