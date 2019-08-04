Через сайт главной выставки компьютерных игр утекли данные двух тысяч человек

Коими является Американская ассоциация производителей ПО и компьютерных игр (Entertainment Software Association). Об утечке сообщила бывшая журналистка Nichegamer. Как она рассказала, на официальном сайте Е3 размещалась ссылка, по которой можно было перейти на таблицу зарегистрированных представителей СМИ и блогеров. Таблица включала в себя полные имена журналистов, их адреса проживания, номера телефонов и адреса электронной почты. В списке значились сотрудники изданий IGN, Polygon, PC Gamer, The Verge, «Игромании», Russia Today и других.

Представители Ассоциации заявили, что сожалеют о случившемся, и подобное в будущем не повторится. При этом известно, что об уязвимости организаторы знали с февраля.

Напомним, выставка Е3 2019 проходила в Лос-Анджелесе с 11 по 13 июня.